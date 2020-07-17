СГБ Азербайджана призвала граждан не поддаваться на провокации

БАКУ /Trend/ - В некоторых интернет-ресурсах озвучиваются абсурдные, не имеющие никакого основания и логики высказывания, в которых отмечаются попытки связать события 14 июля, когда группа лиц, с целью совершить провокацию, в ночные часы вошла в административное здание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, с сотрудником Государственной службы безопасности Рауфом Халафовым.

Об этом в пятницу передает Trend со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности (СГБ).

Отмечается, что нахождение вышеназванного сотрудника СГБ вместе с другими работниками правоохранительных органов в здании Милли Меджлиса, которое является особо охраняемым объектом, связано с выполнением им своих служебных обязанностей.

Те, кто распространяют подобную информацию в социальных сетях и медиа-ресурсах, безусловно, наглядно демонстрируют, что управляются вражескими и антиазербайджанскими силами, а также выполняют их заказы.

Лица, которые принимали участие в выведении из строя оборудования и инвентаря, а также совершили в здании Милли Меджлиса другие незаконные действия, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством.

Служба государственной безопасности призывает граждан не поддаваться на провокации.

(Текст: Турал Гараджаев)