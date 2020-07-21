В Азербайджане вскоре пройдут очередные выпускные экзамены

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 23 и 24 июля проведет в Азербайджане очередные выпускные (вступительные) экзамены.

Как сообщили во вторник Trend в ГЭЦ, экзамены будут проведены в 24 городах и районах республики.

Всего по стране для них отведено 149 экзаменационных зданий, 2286 экзаменационных залов. Для управления экзаменами назначено 149 общих экзаменационных руководителей, 385 экзаменационных руководителей, 3024 учителя - контролера, 298 сотрудников, которые будут осуществлять пропуск, 149 представителей в зданиях.

В экзаменах, которые будут проведены 23 июля предусматривается участие 16052, а 24 июля - 13 483 учеников, в целом в рамках экзаменов планируется участие 29 535 учеников (абитуриентов).

Во избежание скученности и контактов между учениками для участников назначено разное время прохождения экзаменов. Участники должны быть в масках, и носить их следует надлежащим образом - маска должна плотно охватывать нос и рот. Снимать ее запрещается на протяжении всего процесса..

Участники экзамена могут распечатать "Пропускной лист на экзамен" с сайта ГЭЦ.

Информация об участниках экзаменов в регионах, где введен ужесточенный режим карантина, будет направлена соответствующим структурам, благодаря чему им, а также в случае необходимости, по одному сопровождающему лицу, будет разрешено прибыть к экзаменационному зданию, и вернуться домой. Для сопровождающего лица также можно напечатать соответствующую справку вместе с "Пропускным листом на экзамен".

Помимо этого, в соответствии с эпидемиологическими требованиями ГЭЦ принял в экзаменационных зданиях соответствующие профилактические меры (дезинфекция, регулирование участников экзамена исходя из требований соблюдения социальной дистанции, обеспечение экзаменационного состава средствами защиты и другое).

В рамках мер предосторожности температура тела участников при входе будет измеряться специальными дистанционными термометрами, будут использованы необходимые дезинфекторы. Участникам с температурой тела выше 37 градусов будет запрещен вход в экзаменационное здание.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)