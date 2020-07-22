В Азербайджане у половины долгожителей реальный возраст отличается от указанного в документах

Общество 22 июля 2020 14:45 (UTC+04:00)
В Азербайджане у половины долгожителей реальный возраст отличается от указанного в документах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане у порядка 50 % долгожителей реальный возраст не совпадает с указанным в документах.

Об этом в среду сказала Trend директор Института физиологии Национальной академии наук Азербайджана, доктор биологических наук Улдуз Гашимова.

По ее словам, на сегодня в Азербайджане верифицирован возраст до 400 долгожителей. В основном это долгожители южного региона и Исмаиллы.

"В большинстве случаев во время верификации истинный возраст не сходится с возрастом, указанным в документе. Однако, регистрация родившихся до 1927-1928 года осуществлена еще более неточно. База составлена на основании паспортных данных. Во время верификации становится ясно, что возраст таких людей гораздо меньше", - сказала Гашимова.

Она отметила, что приблизительно у 200-250 долгожителей при верификации было установлено, что реальный возраст отличается от указанного в документе на 2-3 года.

"Есть и такие, у которых эта разница составляет 30 лет. В документах некоторых людей в графе дата рождения даже указывается 1875, 1892 годы. Во время верификации возраста жительницы села Вандам Габалинского района 1875 года рождения было установлено, что ее реальный возраст 85 лет. Во время верификации возраста жительницы Лянкярана 1884 года рождения было установлено, что ее возраст не превышает 80 лет", - подчеркнула Улдуз Гашимова.

Напомним, что в Азербайджане проживают около 10 тысяч долгожителей в возрасте, превышающем 90 лет.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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