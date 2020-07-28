Флоре и фауне заповедников на оккупированных азербайджанских территориях грозит исчезновение

БАКУ /Trend/ - В результате оккупации Баситчайского и Гарагёльского государственных природных заповедников, а также государственных природных заповедников в Аразбою, Лачыне, Губадлы и Дашалты уникальной флоре и фауне грозит исчезновение, сообщили во вторник Trend в Институте зоологии НАНА.

Уже 30 лет, как Армения разрушает природу, уничтожает государственные природные памятники, флору, фауну и природные богатства оккупированных Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов

На этих территориях, очень благодатных с точки зрения разнообразия ландшафта, растет более 460 диких пород деревьев и кустарников, 70 из которых эндемического вида, и не произрастают больше нигде в мире.

Кроме того, на этих территориях распространены четыре вида млекопитающих, восемь видов птиц, три вида амфибий и рептилий, 27 видов растений, которые внесены в Красную книгу Азербайджана, а некоторые даже в Международную Красную книгу.

Армения не признает нормы международного права, принятые по охране окружающей среды и биоразнообразия на оккупированных территориях, наоборот, уничтожает исторически сформировавшуюся флору и фауну на территории Нагорного Карабаха.

Частые и умышленные поджоги, загрязнение территорий и водных бассейнов химическими веществами, вырубка лесов - это экологический террор: «Армения преподносит миру Азыхскую пещеру на территории оккупированного Ходжавендского района как армянский историко-культурный образец, фальсифицирует историю. Кроме того, в Азыхской пещере живут редкие виды летучих мышей, которые защищены международным статусом Соглашениея EUROBATS (Соглашение по сохранению европейских популяций рукокрылых) в рамках Конвенции мигрирующих животных (CMS) Программы окружающей среды ОО (UNEP), которые тоже находятся под потенциальной угрозой.

Оккупированные территории являются одним из важных транскавказских маршрутов перелетных птиц из Европы в Африку, Азию и обратно.

Кроме того, ради экономической выгоды Армения массово уничтожает леса, вырубая деревья, которые включены в Красную книгу, и отправляет их в Армению для производства мебели. Реликтовая красная сосна на территории Лачинского государственного природного заповедника также используется в производстве мебели, которая продается за рубеж.

Использование тяжелой техники при вырубке и транспортировке деревьев приводит в негодное состояние поляны, пастбища, способствует эрозии почвы.

Оказавшиеся в энергетическом кризисе армяне вырубают леса Тозагаджы, используя их в качестве топлива.

В сообщении говорится, что на 70% оккупированных территорий большое разнообразие рептилий. Амфибии и рептилии играют важную роль в стабильности биоразнообразия фауны экосистемы. Их уничтожение приводит к исчезновению других видов фауны. Деструктивное и варварские отношение Армении-захватчика к этим территориям и разнообразию фауны приводит к уничтожению многих видов животных. Кроме того, продолжая уничтожать природные запасы амфибий и рептилий, Армения занимается продажей лягушачьего мяса в Европу.

Также, на оккупированных территориях Карабаха широко распространена гюрза Levantinе – один из ядовитых видов змей, который редко встречается на территории Армении. Неопровержимым является и тот факт, что Армения пытается вывозить на мировой рынок яд гюрзы, который ценится дороже золота. Нет никаких сомнений в том, что Армения получает это ценное медицинское сырье за счет уничтожаемых змей на оккупированной территории Карабаха: «Армения также загрязняет на оккупированных территориях Азербайджана многие озера, реки, имеющие экологическое значение. В результате тяжелейшего загрязнения Охчучай и Агстафачай, являющихся притоками рек Араз и Кура, создается угроза для животного мира этих рек. Чрезмерное загрязнение рек и озер бытовыми и химическими веществами приводит к тому, что они превращаются в «мертвую зону». Это большая угроза для различных ценных и редких видов рыб, и других гидроресурсов, включенных в Красную книгу Азербайджана, способствует их резкому сокращению.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)