В связи с праздником Гурбан в Баку и Сумгайыте будут организованы онлайн-продажи жертвенных животных

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта «Из села в город», осуществляемого ОАО «Аграрные закупки и снабжение» при министерстве сельского хозяйства будут организованы ярмарки-продажи овец для жертвоприношения в режиме онлайн, сообщает во вторник Trend.

В соответствии с правилами, установленными Оперативным штабом при Кабмине в связи с карантинным режимом, для предотвращения распространения вирусной инфекции COVİD-19 и поощрения оказания онлайн-услуг, гражданам предоставлен новый портал по продажам .

Главной целью организации ярмарок является удовлетворение потребностей малообеспеченных семей в овцах для жертвоприношения, предотвращение искусственного роста цен, который может возникнуть на рынке, а также — скопления людей.

Заказать овец для жертвоприношения можно на сайте www.qurbanliq.kendden.az

Выставленные на продажу овцы привезены предпринимателями с Северного Кавказа.

Заклание овец будет осуществляться по правилам ислама. В пунктах по убою скота на высшем уровне будут соблюдаться все санитарно-гигиенические правила, служебный персонал будет работать в перчатках, масках и головных уборах. В пунктах будут установлены моечные станции, диспенсеры для дезинфекции. Соблюдение социальной дистанции между гражданами будет строго контролироваться.

Граждане, желающие заказать в онлайн-режиме овец для жертвоприношения, могут записаться в онлайн-очередь, заполнив до 00:00 часов 31 июля. соответствующий формуляр на сайте www.qurbanliq.kendden.az

Граждане могут по своему усмотрению выбрать пункт, дату и время, чтобы забрать заказанных овец.

Овцы для жертвоприношения предлагаются гражданам в трех категориях в соответствии с весом. Стоимость овцы для жертвоприношения будет рассчитываться исходя из 11.50 AZN за кг .

Граждане оплачивают задаток (20 AZN) , а остальную часть суммы – при получении в пункте продаж.

После приема заказа гражданина на его мобильный телефон придет подтверждающее уведомление. Затем, гражданин, придя по адресу, который был выбран, показав подтверждающее уведомление на телефоне, без очереди может взять заказанного барашка.

Граждане смогут получить заказанных овец в пунктах в городах Баку и Сумгайыт по следующим адресам:

Низаминский район, ул. Ризвана Теймурова, 21

Наримановский район, ул. Ага Нейматуллы., рядом со школой № 45

Насиминский район, ул. 20 Января, 243

Бинагадинский район, 9-й микрорайон, ул. Мирджалала, 41

Бинагадинский район, ул. Казымовски, 138 B

Хатаинский район, ул. Мухаммеда Хади, рядом с KTV

Хатаинский район, пр. Гянджа 148 A, рядом с универмагом "Хазар"

Хатаинский район, ул. Лютфизаде, рядом с "Гранд маркет"

Сураханский район, ул. Сакита Годжаева, 90

Город Сумгайыт, просп. Азербайджана, 20-й квартал, рядом с Вещевым рынком.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)