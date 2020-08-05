Прекращены необоснованные пенсионные дела на более чем 54 млн манатов - Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2020 года были прекращены фиктивные и необоснованные пенсионные дела на 54,8 миллиона манатов.

Как передает в среду Trend, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал в ходе обсуждений изменений в госбюджет Азербайджана на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Он отметил, что за счет включения в доходы Государственного фонда социальной защиты при министерстве свободного остатка средств в размере 197,2 миллиона манатов, сформировавшегося к началу этого года на счете Фонда за счет корректировки, и с учетом сэкономленных по расходам средств в размере 40,8 миллиона манатов, удалось снизить объем трансфера из государственного бюджета в Фонд 238 миллионов манатов.

"Эти средства будут направлены на продолжение осуществления социальной защиты и оказания финансовой поддержки по социальному обеспечению в связи с пандемией", - сказал Сахиль Бабаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)