На пляжах Сабаилского района Баку проводятся контрольно-профилактические мероприятия (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Согласно соответствующему решению Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджана с 5 августа использование пляжей разрешено в пределах правил, установленных в соответствии с требованиями карантинного режима, сообщает в понедельник Trend.

В связи с этим Исполнительной властью Сабаилского района на всех общественных и частных пляжах и базах отдыха в регионе назначены ответственные лица, признанные контролировать соблюдение правил и социальной дистанции.

Как сообщает Trend, с учетом карантинных условий на пляжах установлены информационные табло, проведен инструктаж персонала и волонтеров. С помощью громкоговорителей сотрудники регулярно информируют граждан о необходимости соблюдения социальной дистанции, чистоты и норм гигиены, использования дезинфицирующих средств.

8 и 9 августа глава Исполнительной власти Вугар Зейналов совместно с представителями Исполнительной власти города Баку и руководством Управления полиции Сабаильского района провел осмотр расположенного в районе общественного пляжа. В ходе проверки были сделаны соответствующие замечания по соблюдению социальной дистанции и чистоты, использованию дезинфицирующих средств.

(Автор: Текст: Жаля Гасымова, Редактор: Ровшан Гусейнов)