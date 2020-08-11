В Азербайджане начинается электронное перемещение учащихся из школы в школу

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 12 августа начинается электронное перемещение учащихся.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, чтобы воспользоваться системой электронного перемещения учеников, необходимо зарегистрироваться на портале www.sy.edu.az.

Электролизация перемещения учеников помогает сократить расстояние между школой и родителем, более прозрачно организовать контакт родителя с учебным заведением.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)