В Азербайджане начинается электронное перемещение учащихся из школы в школу
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 12 августа начинается электронное перемещение учащихся.
Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, чтобы воспользоваться системой электронного перемещения учеников, необходимо зарегистрироваться на портале www.sy.edu.az.
Электролизация перемещения учеников помогает сократить расстояние между школой и родителем, более прозрачно организовать контакт родителя с учебным заведением.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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