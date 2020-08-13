В Азербайджане предлагается изменить школьное расписание с учетом условий пандемии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается подготовить школьное расписание, предусматривающее обучение в X и XI классах общеобразовательных школ полностью онлайн, а в I, V, IX классах - три раза в неделю, в остальных классах - два раза в неделю в школах, сообщает в четверг Trend.

Об этом говорится в предложениях, поступающих от общественности в министерство образования.

Согласно предложениям, в учебных планах не должны выделяться часы для кружков и факультативных занятий. Базовые и практические предметы (язык обучения, иностранный язык, математика, химия, физика) должны преподаваться очно, другие предметы - посредством дистанционного обучения - онлайн. Обязательно должны проводиться уроки физкультуры и жизненных навыков, которые должны включать физические упражнения, актуальные темы, связанные с пандемией и охраной здоровья. Эти предметы, особенно уроки физкультуры, могут проводиться после составления дополнительного расписания уроков.

Также предлагается обеспечить присутствие в каждой школе в течение учебной недели одного врача или медсестры. Обучение заболевших школьников должно быть организовано школами дистанционно.

Предлагается также задействование всех имеющихся входов в школьные здания для предотвращения скопления людей и сокращения контактов. Перед школьными зданиями должны быть проведены разметочные линии для соблюдения социальной дистанции. Комплекты учебников должны предоставляться учащимся в специальных пакетах.

Персонал школы должен быть обеспечен соответствующими средствами защиты (при необходимости специальной одеждой, перчатками, защитной маской, дезинфицирующим средством). Также предлагается в соответствии с заключением школьного врача не пропускать в школу учащихся с повышенной температурой тела. На входе должны быть установлены дезинфекторы и измеряться температура.

Предлагается, чтобы посещаемость школ не была обязательной. Один урок должен длиться 35 минут, а перемена - 10 минут. Должно проводиться максимум пять уроков в день (очно или онлайн). Также предложено внести в связи с этим в законодательную базу временные изменения.

(Автор: Ильхама Исабалаева)