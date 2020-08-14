В Азербайджане стартует перевод студентов из вуза в вуз

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 17 августа стартует процесс перевода студентов.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, электронный прием документов продлится до 23 августа.

Перевод студентов из местных и зарубежных вузов, с факультета на факультет , а также студентов колледжей Азербайджана и учащихся на уровне магистратуры осуществляется через портал transfer.edu.az.

Отметим, что портал, созданный министерством образования, служит упрощению процесса перевода и обеспечению в этой сфере прозрачности. Со дня запуска посредством портала уже переведены порядка семи тысяч студентов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)