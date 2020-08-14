В Азербайджане стартует перевод студентов из вуза в вуз
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 17 августа стартует процесс перевода студентов.
Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, электронный прием документов продлится до 23 августа.
Перевод студентов из местных и зарубежных вузов, с факультета на факультет , а также студентов колледжей Азербайджана и учащихся на уровне магистратуры осуществляется через портал transfer.edu.az.
Отметим, что портал, созданный министерством образования, служит упрощению процесса перевода и обеспечению в этой сфере прозрачности. Со дня запуска посредством портала уже переведены порядка семи тысяч студентов.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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