Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит брифинг - прямая трансляция

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит брифинг для представителей СМИ, сообщает в субботу Trend.

Принимающие участие в брифинге помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, глава рабочей группы по микробиологии TƏBİB Гумрал Алекперова и замначальника Государственной налоговой службы при министерстве экономики Самира Мусаева отвечают на вопросы журналистов.

Отметим, что на сегодня в стране проведены 820 002 теста на коронавирус. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 024 человек. 197 из них находятся в реанимации, 37 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.