В Агсу прошел школьный экзамен под открытым небом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Агсу школьники сдавали экзамены под открытым небом.

Как сообщает во вторник Trend, экзамен был проведен в Агсуинской городской школе № 2 имени Солтана Умбаева.

Согласно информации, вчера в школе было организовано оценивание знаний учащихся, получивших задания на летние каникулы. Экзамены были проведены в соответствии с правилами карантина.

(Автор: Джейхун Алекперов. Редактор: Ровшан Гусейнов)