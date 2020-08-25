В Агсу прошел школьный экзамен под открытым небом (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Агсу школьники сдавали экзамены под открытым небом.
Как сообщает во вторник Trend, экзамен был проведен в Агсуинской городской школе № 2 имени Солтана Умбаева.
Согласно информации, вчера в школе было организовано оценивание знаний учащихся, получивших задания на летние каникулы. Экзамены были проведены в соответствии с правилами карантина.
(Автор: Джейхун Алекперов. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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