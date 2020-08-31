В Азербайджане завершилась работа внешкольных виртуальных кружков

БАКУ /Trend/ - Завершилась работа внешкольных кружков, организованных на платформе "Виртуальная школа", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования.

Кружки были созданы для полезного и интересного времяпровождения детей в период каникул, развития творческих способностей, эффективной организации досуга.

В кружках, которые начали функционировать с начала июля этого года в течение двух месяцев по шести направлениям - "художественная декламация", "шахматы", "народные музыкальные инструменты", "танцы", "вязание" и "умелые руки", приняли участие более 20 тысяч школьников.

Кружки были организованы для азербайджанского и русского секторов.

Для учащихся, не сумевших принять участие в кружках в режиме реального времени, занятия были размещены в формате видеозаписи "Microsoft Stream" на канале "Виртуальная школа".

(Текст: Кямаля Сеидова.)