ГЭЦ Азербайджана огласил результаты вступительных экзаменов в группы SABAH
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты экзамена, проведенного 27 августа для приема в группы SABAH.
Как сообщили во вторник Trend в Центре, участники экзамена могут ознакомиться с набранными баллами и графическим изображением “карты ответов” на сайте ГЭЦ.
С результатами также можно ознакомиться, отправив посредством мобильных операторов Azercell, Bakcell и Nar СМС-сообщение с номером работы на короткий номер 7727.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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