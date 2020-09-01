ГЭЦ Азербайджана огласил результаты вступительных экзаменов в группы SABAH

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты экзамена, проведенного 27 августа для приема в группы SABAH.

Как сообщили во вторник Trend в Центре, участники экзамена могут ознакомиться с набранными баллами и графическим изображением “карты ответов” на сайте ГЭЦ.

С результатами также можно ознакомиться, отправив посредством мобильных операторов Azercell, Bakcell и Nar СМС-сообщение с номером работы на короткий номер 7727.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)