Заповедник "Гора Бешбармаг" в Азербайджане включен в список памятников республиканского значения

БАКУ /Trend/ - Государственный историко-культурный и природный заповедник "Гора Бешбармаг" включен в список недвижимых памятников истории и культуры республиканского значения, сообщает в среду Trend.

В связи с этим Кабмин внес изменение в постановление "Об утверждении распределения по степени важности недвижимых памятников истории и культуры, взятых под государственную охрану на территории Азербайджана".

Согласно изменению, в раздел "Археологические памятники" "Списка недвижимых объектов истории и культуры республиканского значения", утвержденного решением Кабмина, включен Государственный историко-культурный и природный заповедник "Гора Бешбармаг".

Напомним, что Президент Азербайджана 8 июня подписал распоряжение о создании Государственного историко-культурного и природного заповедника «Гора Бешбармаг». В распоряжении говорится, что, учитывая важность этого природного объекта для исторического и культурного наследия Азербайджана, с целью сохранения культурного и природного наследия на близлежащих территориях, а также развития здесь туризма, гора Бешбармаг в селе Галашыхы Сиязаньского района объявляется Государственным историко-культурным и природным заповедником «Гора Бешбармаг».

(Текст: Кямаля Сеидова)