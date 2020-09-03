Объявлены результаты конкурса по приему в пятый класс лицеев Баку
БАКУ /Trend/ - Объявлены результаты конкурса по приему в пятый класс лицеев при Управлении образования по г. Баку, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Управление.
Конкурс успешно прошли 374 учащихся.
Из них 117 человек поступили в пятый класс Технико-гуманитарного лицея, 42 - Технико-гуманитарного лицея №2.
74 человека поступили в пятый класс Технико-гуманитарного лицея №147, 87 - Экологического лицея №291.
Результаты учащихся отправлены посредством SMS на мобильные номера их родителей. Также информацию о результатах конкурса родители могут получить, обратившись в указанные учебные заведения.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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