Объявлены результаты конкурса по приему в пятый класс лицеев Баку

БАКУ /Trend/ - Объявлены результаты конкурса по приему в пятый класс лицеев при Управлении образования по г. Баку, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Управление.

Конкурс успешно прошли 374 учащихся.

Из них 117 человек поступили в пятый класс Технико-гуманитарного лицея, 42 - Технико-гуманитарного лицея №2.

74 человека поступили в пятый класс Технико-гуманитарного лицея №147, 87 - Экологического лицея №291.

Результаты учащихся отправлены посредством SMS на мобильные номера их родителей. Также информацию о результатах конкурса родители могут получить, обратившись в указанные учебные заведения.

(Текст: Кямаля Сеидова)