БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началась регистрация для участия во II туре приемного экзамена в резидентуру, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

"Кандидаты, набравшие 40 и выше баллов в первом туре экзамена по оценке знаний по базовым предметам, должны до 23:59 часов 7 сентября пройти регистрацию для участия во втором туре, где будут оцениваться знания по предметам специальности", - говорится в сообщении.

Оценивание знаний по предметам специальности планируется провести 18 сентября в Баку и Нахчыване.

Отметим, что в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в стране Оперативный штаб при Кабмине может изменить дату экзамена.

(Текст: Кямаля Сеидова)