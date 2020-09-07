В Азербайджане началась регистрация для участия во II туре приемного экзамена в резидентуру
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началась регистрация для участия во II туре приемного экзамена в резидентуру, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
"Кандидаты, набравшие 40 и выше баллов в первом туре экзамена по оценке знаний по базовым предметам, должны до 23:59 часов 7 сентября пройти регистрацию для участия во втором туре, где будут оцениваться знания по предметам специальности", - говорится в сообщении.
Оценивание знаний по предметам специальности планируется провести 18 сентября в Баку и Нахчыване.
Отметим, что в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации в стране Оперативный штаб при Кабмине может изменить дату экзамена.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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