Кто в Азербайджане должен контролировать чистоту автомобильных дорог? (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В законодательстве Азербайджана, в связи с поддержанием порядка на дорогах страны предусмотрено достаточно штрафов. Однако, сегодня довольно часто встречаются случаи, когда на обочину и проезжую часть автомобильных дорог выбрасывается мусор.

Как передает во вторник Trend, нередко и сами водители выбрасывают прямо на дорогу или на обочины пакеты с мусором, пустые бутылки, пачки сигарет и другие отходы. Согласно законодательству, сотрудники дорожной полиции уполномочены останавливать и штрафовать таких лиц.

В главе 28 Кодекса об административных проступках - о нарушениях правил в области воздушного, морского, речного, автомобильного и железнодорожного транспорта и метрополитена, за данные деяния предусмотрена соответствующая ответственность. Согласно статье 352.0.2 и статьи 352 указанного Кодекса, совершение подобных деяний влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от тридцати до пятидесяти манатов, на должностных лиц - от ста пятидесяти до двухсот манатов, на юридических лиц от тысячи пятисот до двух тысяч манатов. Однако, водителей в связи с вышеприведенными проступками штрафуют крайне редко.

По мнению экспертов, чтобы не допустить этого, на автомагистралях необходимо установить круглосуточное видеонаблюдение, эти участки должны непрерывно контролироваться. Только в этом случае можно обнаружить лиц, выбрасывающих мусор на обочине дороги и привлечь их к ответственности. Камеры видеонаблюдения должны регулярно контролироваться, и как только подобный факт будет выявлен, водитель, виновный в совершении этого, должен быть остановлен и оштрафован. Также можно составить электронный протокол в отношении водителя или автомобиля - на основании записи с камер видеонаблюдения. После этого водитель почувствует ответственность и не будет выбрасывать мусор на дороги.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)