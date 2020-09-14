БТА: Работа экспресс-автобусов будет прекращена, если уменьшится пассажиропоток

БАКУ /Trend/ - Несмотря на возобновление работы метро, экспресс-автобусы продолжают пассажироперевозки.

Об этом в понедельник сказал Trend пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, если пассажиропоток сократится, работа экспресс-автобусов будет прекращена: «С возобновлением работы метро девятого мая потребность в экспресс-автобусах снизилась до 84 процентов».

Он отметил, что постепенно выводимые с экспресс-линий автобусы на конкурсной основе будут привлечены к пассажироперевозкам на линиях, обслуживаемых ООО "BakuBus". В то же время автобусы, выработавшие свой ресурс будут отстранены от пассажироперевозок».

Пресс-секретарь БТА добавил, что в период с шестого июля по 11 сентября, пока не работало метро, пассажироперевозки осуществлялись только автобусами: «За 72 дня регулярными и экспресс-автобусами было осуществлено более 72,500 миллиона ездок, 3 946 209 из которых прошли по экспресс-линиям. Послабления, введенные в августе, существенно увеличили число ежедневных ездок до максимального уровня 2 081 661, зафиксированного 11 сентября . За прошедшие 72 дня еще один рекордный показатель был связан с числом автобусов, ежедневно выезжающих на линии. За последние 10 дней на линии выводилось уже 2260 автобусов. Весь автобусный парк в полную силу был привлечен е к перевозкам, а которых участвовало более 150 работников Агентства. Приоритетной задачей была безопасность перевозок, и за этот период каких-либо ДТП с серьезными повреждениями пассажиров, зарегистрировано не было , что тоже крайне важно».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)