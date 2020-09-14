В Азербайджане назначены еще 52 школьных директора

БАКУ /Trend/ - Подведены итоги этапа размещения конкурса по приему на работу в должности директора государственных общеобразовательных школ, объявленного в Азербайджане в июле 2019 года.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве образования, еще 52 человека, успешно прешедшие конкурс, назначены на должность школьного директора. Таким образом, число лиц, успешно прошедших конкурс и назначенных на должность директора в 2019-2020 годах достигло 433.

Отметим, что прием на работу в должности директора государственных общеобразовательных школ проводится в электронном формате в централизованном порядке путем конкурса. Конкурс состоит из четырех этапов - прием электронного заявления, экзамен, собеседование и назначение на вакантное место.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)