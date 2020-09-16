В Азербайджане объявлена дата проведения второго тура приемного экзамена в резидентуру

БАКУ /Trend/ - Второй тур приемного экзамена в резидентуру будет проведен в Баку и Нахчыване 18 сентября, сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Экзамен начнется в 15:00 и будет длиться 2,5 часа. Пропуск участников в здания, где пройдут экзамены, завершается за 15 минут до их начала.

Кандидаты могут распечатать пропускной лист и декларацию о здоровье участника экзамена, пройдя по ссылке https://eservices.dim.gov.az/erizerez/brxvrez/?frm=egov Участники экзамена должны иметь при себе также оригинал документа, подтверждающего личность. В случае отсутствия одного из этих документов или несоответствия между ними кандидат на экзамен допускаться не будет. К зданию, где проводится экзамен, необходимо прийти в то время, которое указано в пропускном листе.

Для участия во втором туре экзамена регистрацию прошел 601 кандидат - 415 девушек и 186 юношей. 562 кандидата учились в секторе с обучением на азербайджанском языке, 39 - на русском языке. 280 кандидатов являются выпускниками этого года, 321 - прошлых лет, 4 - иностранные граждане. В Баку ожидается участие в экзамене 583, в Нахчыване - 18 кандидатов.

(Текст: Кямаля Сеидова)