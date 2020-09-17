В Азербайджане предлагается создать энциклопедию о деятелях культуры
БАКУ /Trend/ - Азербайджан знают в мире по его культуре.
Об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по культуре сказала депутат Ульвия Агаева, сообщает в четверг Trend.
По ее словам, есть большая необходимость в разработке законопроекта "О творческих организациях".
Депутат отметила, что сегодняшнее положение молодых художников не радует, они нуждаются во внимании и заботе: "Должны быть специальные структуры, которые бы занимались этим вопросом. За рубежом проживают азербайджанские художники, но их имена нигде не упоминаются. Поэтому предлагаю, чтобы в Азербайджана была подготовлена энциклопедия о деятелях культуры".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)
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