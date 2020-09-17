В Азербайджане предлагается создать энциклопедию о деятелях культуры

БАКУ /Trend/ - Азербайджан знают в мире по его культуре.

Об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по культуре сказала депутат Ульвия Агаева, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, есть большая необходимость в разработке законопроекта "О творческих организациях".

Депутат отметила, что сегодняшнее положение молодых художников не радует, они нуждаются во внимании и заботе: "Должны быть специальные структуры, которые бы занимались этим вопросом. За рубежом проживают азербайджанские художники, но их имена нигде не упоминаются. Поэтому предлагаю, чтобы в Азербайджана была подготовлена энциклопедия о деятелях культуры".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)