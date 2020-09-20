Нефтяники, пользующиеся услугами Bakcell, смогут бесплатно разговаривать внутри сети в течение дня, сообщает Trend.

20 сентября исполняется 26 лет со дня подписания «Контракта века». Этот день в Азербайджане также отмечается как День нефтяника.

Компания Bakcell поздравила нефтяников с профессиональным праздником. По этому поводу компания отправила им поздравительные SMS. Кроме того, Bakcell подарила бесплатные звонки внутри сети на целый день своим абонентам, работающим в нефтяном секторе.

Таким образом, сегодня, нефтяники, пользующиеся услугами Bakcell, смогут звонить столько - сколько захотят внутри сети, совершенно бесплатно.