В Шеки обнаружен новый античный памятник (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Новый памятник обнаружен в ходе археологических раскопок, проведенных азербайджано-казахстанской международной археологической экспедицией у памятника Тепебаши в селе Фазиль Шекинского района.

Как сообщили Trendв Институте археологии и этнографии НАНА, на раскопе № 4, исследования которого начались в этом году, была обнаружена уникальная находка уникальная для региона. Таким образом, впервые при археологических раскопках 2020 года памятника Тепебаши, который исследуется с 1984 года и до сих пор был известен как некрополь, были обнаружены хозяйственные постройки. Это старинные печи для обжига керамики и их вспомогательное оборудование. Всего на памятнике выявлена одна керамическая печь и восемь хозяйственных колодцев.

В результате работ, проведенных в этом году на раскопах 1 и 2, были обнаружены 4 могилы, относящиеся к разным этапам древней истории. В могилах были обнаружены многочисленные материальные и культурные артефакты античного периода — керамика, бронзовые предметы, железное оружие, керамические бусины, а также останки людей и животных.

Раскопки были задокументированы аэрофотосъемкой с дрона, полученные материалы были восстановлены на месте и внесены в инвентарный список.

Казахстанские археологи не смогли принять участие в археологических раскопках в Шеки в этом году из-за пандемии. Тем не менее азербайджанские и казахстанские археологи будут работать вместе над научным анализом раскопок такого рода. Археологические исследования продолжатся в 2021 году.

(Текст: Жаля Гасымова. Редактор: Ровшан Гусейнов)