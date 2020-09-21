В парламенте Азербайджана будут действовать волонтеры депутатов
БАКУ /Trend/ - У азербайджанских депутатов будет команда волонтеров, сообщает в понедельник Trend.
В связи с этим, в рамках осенней сессии парламентского комитета молодежи и спорта включен проект "Волонтеры депутатов".
Так, каждый член комитета выберет и представит своего волонтера, таким образом будут созданы парламентские волонтеры. Будут избраны 10 волонтеров, которые будут действовать при парламенте. В их функции входят встречи с членами семей шехидов и участниками войны на той территории, от которой избран депутат - член комитета.
Кроме того, в план работы комитета включены общественные слушания, посвященные 2 февралю - Дню молодежи.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)
Лента новостей
США настоятельно призывают к скорейшему возобновлению предметных переговоров по нагорно-карабахскому конфликту - Помпео
МИД Азербайджана: Безответственное и подстрекательское поведение руководства Армении накаляет обстановку в регионе
Заместитель премьер-министра Узбекистана и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ договорились организовать совместную рабочую группу