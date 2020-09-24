Эксперт по туризму рассказал о скидках на авиабилеты

БАКУ /Trend/ - В настоящее время на рынке туристических услуг наблюдаются скидки на авиабилеты.

Об этом Trend сообщил эксперт по туризму Рашад Гянджалиев. По его словам, причиной скидок стали открытые в последние дни новые направления:

"В критический период пандемии полеты были приостановлены во всех направлениях. Позже они постепенно возобновились, но цены на авиабилеты были на 70-80 процентов выше обычных. Это было связано с тем, что в самолетах продавались не все места - во избежание скученности пассажиров. Кроме того, повышение цен было связано с небольшим количеством рейсов. Однако, текущая ситуация показывает, что цены будут падать по мере возобновления полетов по новым направлениям. Хотя разница не так велика, но в будущем, по мере увеличения количества рейсов, цены на билеты упадут до прежних цен".

Р. Гянджалиев отметил, что в настоящее время AZAL и Turkish Airlines выполняют специальные рейсы по направлению Баку-Стамбул, AZAL выполняет рейсы только в Анталию и Анкару. С сегодняшнего дня «Аэрофлот» будет выполнять рейсы из Баку в Москву и обратно.

(Текст: Жаля Гасымова)