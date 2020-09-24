На автотрассе Баку-Астара строятся 8 "пистопов" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в рамках проекта по строительству "питстопов" вдоль дорог уже проделана определенная работа

Об этом в четверг сказал Trend глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли.

По его словам, "питстопы" будут построены в четырех направлениях - в направлении Газахского, Балакенского, Астаринского районов и российской государственной границы: "В каждом из этих направлений планируется построить несколько "питстопов". Они будут построены на 18-м км дороги в Газах, 16-м км дороги в Балакен, 8-м км дороги в Астару и вдоль дороги до государственной границы России. В настоящее время на автотрассе Баку-Астара строятся 8 "питстопов", а в направлении Газаха и российской границы осуществляются земляные работы".

Наджафли добавил, что в ближайшее время начнутся строительные работы в направлении Балакена.

Отметим, что в Азербайджане реализуется новый проект по расширению дорожной инфраструктуры - "питстопы". Проект стартовал в 2018 году. Всего планируется построить 50 "питстопов", в которых можно будет отдохнуть, перекусить, также предусмотрены места по туристическому информированию.

Проект реализует в Азербайджане частная латвийская компания.

Отметим, что создание "питстопов" на обочинах дорог Азербайджана предусмотрено для того, чтобы туристам и путешественникам было бы удобно добираться до дома.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова.)