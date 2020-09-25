В случае разрешения свадеб будут установлены регулирующие нормы – АПБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Если свадьбы будут разрешены, то они станут одной из сфер высокого риска заражения коронавирусом, потому что на одном пространстве соберется большое количество людей.

Об этом сказал советник председателя Агентства пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана Эльхан Микаилов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, будут определены регулирующие нормы по организации работы Домов торжеств в период пандемии, осуществляться контрольные меры.

Он напомнил, что Дома торжеств тоже считаются объектами общепита, поэтому они контролируются со стороны АПБ: «При разрешении свадеб с Домами торжеств заранее будут проведены просветительские меры по методическим инструкциям и соответствующим решениям Кабмина».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)