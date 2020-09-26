В Азербайджане выявлено 108 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровел 131 человек

:БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 108 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечился 131, скончались два человека, сообщает в субботуTrend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 39 895 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 37 523, скончались 585 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 787 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7 965, в целом – 1095 543 теста.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)