В Азербайджане выявлено 108 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровел 131 человек
:БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 108 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечился 131, скончались два человека, сообщает в субботуTrend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 39 895 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 37 523, скончались 585 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 787 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7 965, в целом – 1095 543 теста.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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