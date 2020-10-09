К 2040 г. число станций бакинского метрополитена увеличится вдвое

БАКУ /Trend/ - К 2040 году предусматривается увеличить общую протяженность линий Бакинского метрополитена с нынешних 36,7 км до 76,2 км, а количество станций с 25 до 51.

Как передает в пятницу Trend, это отмечается в Генплане Баку на 2020-2040 годы.

Согласно плану, метрополитен продолжит играть ведущую роль в системе общественного транспорта Баку и будет обеспечивать основное сообщение между наиболее густонаселенными районами агломерации и центральными районами.

Станция метро "28 Мая" будет оставаться центральным узлом, обладающим большой значимостью сети метрополитена.

К 2027 году на переходной станции "28 Мая - Джафар Джаббарлы" планируется разделить зеленую и красную линии, а также создать новую инфраструктуру.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)