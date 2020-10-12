От имени азербайджанских банков осуществляется рассылка фальшивых писем (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Служба электронной безопасности при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана зафиксировала осуществляемую с армянской стороны рассылку фальшивых писем.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, в письмах сообщается, что ввиду атаки армянских хакеров на основные серверы, письма отправляются через "прокси" серверы. Также подчеркивается, что от имени Минфина и Центробанка Азербайджана распространяются "фальшивки" с призывами к гражданам снимать средства с банковских счетов в связи с якобы предполагаемыми кибератаками.

Служба электронной безопасности при министерстве транспорта, связи и высоких технологий сообщает, что эта информация не соответствует действительности и носит провокационный характер. Цель армянской стороны - посеять страх и тревогу среди населения путем распространения дезинформации.

Служба просит граждан не доверять информации от посторонних лиц, проверять достоверность информации в официальных источниках.

Министерство призывает населения сообщать о любых киберугрозах, а также рекомендует обращаться для методической поддержки в Службу электронной безопасности при министерстве транспорта, связи и высоких технологий, посредством сайта www.cert.az, горячей линии 1654 или электронной почты [email protected] В связи с произошедшими кибератаками также рекомендуется сделать снимок экрана (скриншот) и отправить его в Службу.

(Текст: Турал Гараджаев)