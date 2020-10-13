Азербайджанские школьники, погибшие в результате армянского обстрела (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана распространило фотографии школьников, погибших в результате обстрела населенных пунктов Азербайджана со стороны Армении.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования, во время армянского обстрела погибли три школьника - Фидан Гурбанова, ученица IX класса школы села Гашалты Гарагоюнлу Нафталана, Шахрияр Гурбанов - ученик VII класса этой же школы, Фарид Искендеров - ученик IX класса средней школы села Тайнаг Агджабединского района.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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