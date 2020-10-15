СК A-Qroup поддержала детей, ставших жертвами теракта, взяв на себя все медицинские расходы до их совершеннолетия (ФОТО)
События 11 октября 2020 года в городе Гянджа глубоко потрясли весь азербайджанский народ. Трагедия заключается еще и в том, что во время террористического акта пострадали дети: трое несовершеннолетних – Нилай (2 года), Севиль (16 лет) и ее брат Гусейн (8 лет), в одночасье став круглыми сиротами.
Страховая компания A-Qroup не смогла остаться безучастной к их горю и взяла на себя все медицинские расходы детей до их совершеннолетия. Посчитав своим долгом защитить их физическое и психическое здоровье, A-Qroup обеспечила каждого из них полисом медицинского страхования на сумму 15 000 манатов в год.
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