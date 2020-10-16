Вчерашний показатель заражений коронавирусом в Азербайджане является максимальным с начала августа - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Вчера было зафиксировано максимальное количество заражений с начала августа.

Как сообщает Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказала заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, в настоящее время в реанимационных отделениях больниц лечатся 113 пациентов. 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Гараева добавила, что в последнее время в мире ужесточились правила карантина, в частности во многих европейских странах.

(Текст: Жаля Гасымова)