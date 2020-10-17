Названы последние данные по количеству случаев заражения коронавирусом в азербайджанских школах

БАКУ /Trend/ - Обнародованы последние данные по количеству случаев заражения коронавирусом (COVID-19) в общеобразовательных учреждениях Азербайджана.

Как сообщили Trend в министерстве образования, коронавирусом заразились 34 учащихся и 21 член рабочего коллектива школ. В двух школах и семи классах образовательный процесс переведен на дистанционную форму обучения.

Напомним, что в 49 школах и 72 классах республики в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусом обучение проходит в дистанционной форме.