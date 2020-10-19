Минсвязи Азербайджана призывает граждан не отвечать на незнакомые звонки

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона продолжает распространять провокационную информацию и дезинформацию, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Службу электронной безопасности при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Так, на этот раз гражданам Азербайджана отправляются месседжи с фальшивых иностранных номеров, в которых их призывают, чтобы они покинули дома в связи с якобы ракетным обстрелом.

Цель - посеять панику и страх среди населения.

"Эта информация не соответствует действительности. Просим граждан доверять только официальной информации, не отвечать на звонки и месседжи, приходящие с таких номеров, блокировать эти номера, жаловаться на эти месседжи как на спам.

Также, в случае киберинцидентов или при необходимости в методической поддержке, просьба обращаться на сайт www.cert.az или на электронный адрес [email protected] Кроме того, министерство просит граждан сохранять скриншоты и другие электронные доказательства возможных киберинцидентов, переправляя их в Службу электронной безопасности при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.