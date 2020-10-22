Осложнения от коронавируса могут наблюдаться и у молодых людей - минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Порой осложнения могут возникать и у молодых людей, инфицированных коронавирусом.

Как передает в четверг Trend, об этом сказала заведующая отделом общественного здравоохранения и санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Назифа Мурсалова.

По ее словам, были случаи, когда от коронавируса полностью оправлялся 82-летний человек, состояние здоровья которого было нормальным.

"Но если у какого-либо молодого человека с коронавирусом есть сопутствующая хроническая болезнь, то у него могут возникнуть осложнения. У молодых людей осложнения возникают из-за того, что они обращаются к врачу поздно", - сказала Мурсалова.

Она добавила, что людям не рекомендуется заниматься самолечением.

"При появлении первичных симптомов болезни некоторые люди принимают антибиотики без предварительной консультации с врачом. В таком случае, наоборот, наблюдаются ухудшение, и пациенту, доставленному в больницу, приходится оказывать реанимационную помощь", - подытожила Назифа Мурсалова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)