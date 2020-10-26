Азербайджанский военнослужащий Дмитрий Солнцев похоронен во второй Аллее шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский военнослужащий Дмитрий Солнцев, погибший в боях за освобождение земель Азербайджана от армянской оккупации, похоронен во второй Аллее шехидов, сообщает в понедельник Trend.

Напомним, что сегодня в Кафедральном соборе Святых Жён-Мироносиц в Баку прошла прощальная церемония с Дмитрием Солнцевым, в которой участвовали его родные и близкие.

Ранее перед домом Дмитрия Солнцева прошла церемония прощания с участием официальных представителей государственных структур, депутатов Милли Меджлиса (парламент), представителей общественности и др.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)