В Барде попрощались с 7-летней девочкой, погибшей от ракетного обстрела ВС Армении (ФОТО)
БАРДА /Trend/ - Семилетняя Айсу Искендерова, погибшая от ракетного обстрела населенного пункта Гараюсифли Бардинского района, похоронена на сельском кладбище, сообщает в среду из Барды региональной корреспондент Trend.
Сегодня в доме, где жила Айсу, была проведена прощальная церемония.
Напомним, что 27 октября ВС Армении подвергли ракетному обстрелу дома в селе Гараюсифли Бардинского района. В результате погибли мирные жители Джафарова Офеля Меджид гызы, Ахмедова Айбениз Ашраф гызы, Исмайлов Эхтирам Халил оглу и Искендерова Айсу Ровшан гызы (2013), ранены семь человек.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)
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