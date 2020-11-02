В Азербайджане за последние сутки выявлено 596 случаев инфицирования COVID-19
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 596 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 322 человека, скончались 13 человек, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане выявлены 57 040 случаев инфицирования коронавирусом, 44 479 человек вылечились, 753 скончались, число активных больных – 11 808.
За прошедшие сутки в Азербайджане проведено 5 081 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, всего проведено 1 368 620 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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