МВД Азербайджана обратилось к населению в связи с комендантским часом

БАКУ /Trend/ - Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к населению в связи с комендантским часом, передает в среду Trend со ссылкой на МВД.

"Просим граждан учесть расстояние до пункта назначения и до начала комендантского часа, то есть до 21:00 часов, завершить передвижение и вернуться в места проживания. Также просим не выходить на улицу и не посещать другие общественные места во время комендантского часа без особого разрешения и документа, подтверждающего личность", - говорится в обращении.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)