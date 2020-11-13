В Карабахе будет запущено бюро İTV

БАКУ /Trend/ - На основании статей 6.0.1 (создание собственных служб вещания) и 6.0.4 (открытие своих корреспондентских офисов, филиалов и представительств в стране и за рубежом) Закона Азербайджана "Об Общественном телевидении и радиовещании", принято решение об открытии карабахского бюро телеканала с центром в Шуше.

Как сообщили в пятницу Trend в Общественном телевидении (İTV), как только это позволит послевоенная обстановка, Карабахское бюро Общественного телевидения приступит к работе.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)