В Карабахе будет запущено бюро İTV

Общество 13 ноября 2020 16:08 (UTC+04:00)
В Карабахе будет запущено бюро İTV

БАКУ /Trend/ - На основании статей 6.0.1 (создание собственных служб вещания) и 6.0.4 (открытие своих корреспондентских офисов, филиалов и представительств в стране и за рубежом) Закона Азербайджана "Об Общественном телевидении и радиовещании", принято решение об открытии карабахского бюро телеканала с центром в Шуше.

Как сообщили в пятницу Trend в Общественном телевидении (İTV), как только это позволит послевоенная обстановка, Карабахское бюро Общественного телевидения приступит к работе.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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