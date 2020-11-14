Пансионат в бакинском поселке Шаган будет оказывать реабилитационные услуги более 7 тыс. человек в год

БАКУ /Trend/ - Капитальный ремонт и реконструкцию реабилитационного пансионата министерства труда и социальной защиты населения в бакинском поселке Шаган планируется завершить до конца года.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве, в пансионате по самым высоким стандартам созданы все условия для оказания комплексных услуг медико-социальной реабилитации. Предприятие будет оснащено современным оборудованием, аппаратурой и приборами лечебно-реабилитационного назначения.

В пансионате на 250 коек, открытие которого планируется в следующем месяце, ежегодно будут оказываться стационарные и амбулаторные реабилитационные услуги более чем 7000 человек с ограниченными возможностями здоровья.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)