На портале минобразования Азербайджана "Виртуальная школа" созданы новые механизмы контроля

БАКУ /Trend/ - В целях контроля правильной организации учебно-воспитательного процесса на платформе "Виртуальная школа" предлагается ряд возможностей.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве образования Азербайджана, портал предоставляет возможность директорам и заместителям директоров следить за всеми классами учебного заведения, которым они руководят, за всеми занятиями по классам. Предоставляются возможности для измерения качества дистанционного обучения, мониторинга посещаемости, а также для сбора и анализа обобщенных данных. Также возможно проведение педагогических советов и встреч с родителями в специально созданных группах вместе с учителями.

Помимо этого, местным органам управления образованием в Азербайджане предоставлены новые возможности по мониторингу организации деятельности подведомственных учебных заведений в "Виртуальной школе". Таким образом, посредством логина и пароля, предоставленных руководству районных (городских) отделов (управлений) образования, также можно получить статистическую информацию об образовательных учреждениях.

В министерстве отметили, что новый механизм контроля позволяет ознакомиться с процентными показателями пользователей платформы по стране в целом, числом преподавателей и учащихся, зарегистрировавшихся по отдельным учебным заведениям, возрастными группами учеников по классам, статистикой по разделам, а также вести соответствующие анализы на основании этих показателей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)