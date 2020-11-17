Численность населения Азербайджана увеличилась на более чем 49 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - Численность населения Азербайджана на 1 октября 2020 года составила 10 116 292 человека, увеличившись с начала года на 49 184 человека или на 0,5%, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Отмечается, что 52,8% - городские жители, 47,2% - сельские, 49,9% - мужчины, 50,1% - женщины.

Численность населения Азербайджана на 1 кв.км. составляет 117 человек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)