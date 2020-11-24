В Азербайджане предложено выдавать антибиотики в аптеках только по рецепту

БАКУ /Trend/ - Во многих странах антибиотики выдаются в аптеках только по рецепту, а в Азербайджане они доступны в открытой продаже.

Об этом директор Департамента по профилактике и контролю болезней при TƏBİB Ягут Гараева сказала на виртуальной пресс-конференции, посвященной Всемирной неделе просвещения по правильному использованию противомикробных препаратов, сообщает во вторник Trend.

"Можно было бы, хотя бы пошагово, начать вводить запрет на безрецептурную продажу антибиотиков широкого спектра", - сказала Гараева.

Она отметила, что врачи порой сами неправильно пользуются антибиотиками, назначают их асимптомным больным на ранней стадии болезни, чтобы быстрее получить положительный эффект: "В итоге это может привести даже госпитализации пациента уже в тяжелом состоянии".

Глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи в свою очередь отметила необходимость введения запрета на бесконтрольную продажу противомикробных препаратов.

"Следует учесть, что прием большого количества препаратов вреден для организма. Сегодня нет специального препарата для лечения COVID-19, поэтому лекарства следует принимать по мере необходимости», - сказала она.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)