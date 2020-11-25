Завтра вечером в Баку местами ожидается дождь

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако к вечеру местами ожидается дождь, умеренный северо-западный ветер днем сменится южным, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

На Абшеронском полуострове ночью 5-8, днем 10-12, в Баку ночью 5-7, днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно осадков, однако к вечеру местами ожидается дождь, в горных территориях снег, временами туман. Ветер восточный.

Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 9-13 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

26 ноября на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном будет благоприятно для метеочувствительных людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)