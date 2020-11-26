Общее образование в Азербайджане будет охватывать дошкольное, начальное, общее среднее и полное среднее образование

БАКУ /Trend/ - Общее образование в Азербайджане будет охватывать ступень дошкольного, начального, общего среднего и полного среднего образования.

Как сообщает в четверг Trend, это отражено в законе о внесении поправки в закон "Об образовании", утвержденном Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, общеобразовательная школа также может быть организована по-отдельности в форме начальной, общей средней и полной средней школы.

В законе указывается, что цель начального образования - привить учащимся навыки чтения, письма и арифметики, патриотизма и уважения к ценностям азербайджанского народа, государственной символике, сформировать у учащихся базовые знания о человеке, обществе и природе, жизненные навыки, первичные трудовые навыки, элементы логического мышления, художественно-эстетические качества и другие особенности, направленные на формирование личности.

При этом целью общего среднего образования является формирование у учащихся культуры речи, письма и общения, здорового образа жизни, воспитывать их в духе преданности государству и государственности, ценностям азербайджанского народа и общечеловеческим ценностям, обеспечить уважительное отношение к правам и свободам человека, развитие познавательной активности и логического мышления, применение полученных знаний по соответствующей образовательной программе, использование современных информационных и коммуникационных технологий, привить навыки оценки событий в обществе, определения своего будущего образа жизни и деятельности, независимого обучения и принятия решений, а также обеспечить готовность к выбору профессии и трудовой деятельности.