В Азербайджане выявлено еще 3712 случаев заражения коронавирусом, 1359 человек вылечились
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 3712 случаев заражения коронавирусом, 1359 человек вылечились, 35 скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 109 813 случаев инфицирования коронавирусом, из них 69 931 человек вылечился, 1291 скончался, число активных больных – 38 591.
За минувшие сутки в Азербайджане проведено 16 402 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, всего за прошедший период проведено 1 682 234 теста.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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