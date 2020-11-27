БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 3712 случаев заражения коронавирусом, 1359 человек вылечились, 35 скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 109 813 случаев инфицирования коронавирусом, из них 69 931 человек вылечился, 1291 скончался, число активных больных – 38 591.

За минувшие сутки в Азербайджане проведено 16 402 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, всего за прошедший период проведено 1 682 234 теста.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)