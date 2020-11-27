В Азербайджане усилен контроль над организацией уроков в "Виртуальной школе"

БАКУ /Trend/ - Усилен контроль за организацией учебного-воспитательного процесса в "Виртуальной школе", что создает условия для получения устойчивого и качественного образования в период пандемии. Так, для руководства школ и местных органов Управления образования созданы новые возможности для контроля над организацией онлайн-уроков и деятельностью учителей.

Как сообщает в пятницу Trend, директор и заместители директора, обладающие полномочиями видеть все классы школы на платформе, следят за посещаемостью и дистанционным обучением в классах, осуществляют сбор и анализ обобщенных данных. На педагогических советах, проводимых с учителями в специально созданных группах на платформе, подчеркивается важность организации уроков онлайн во время пандемии.

Отметим, что новый механизм контроля позволяет ознакомиться с процентными показателями пользователей платформы по стране в целом, числом преподавателей и учащихся, зарегистрировавшихся по отдельным учебным заведениям, возрастными группами учеников по классам, статистикой по разделам, а также вести соответствующие исследования на основании этих показателей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)